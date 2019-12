The Illinois High School Association (IHSA) has released regional and sectional sites for the individual and dual team state series.

Class 1A Wrestling Sites

Shelbyville Dual Team Sectional

Vandalia Individual Sectional

Carterville

Jacksonville (Illinois School for the Deaf)

Robinson

Wood River (East Alton-W.R.)

Rock Falls Dual Team Sectional

Oregon Individual Sectional

Harvard

Plano

Polo

Princeton

LeRoy Dual Team Sectional

Stanford (Olympia) Individual Sectional

Dwight

Farmington

Petersburg (PORTA)

St. Joseph (S.J.-Ogden)

Elmhurst (IC Catholic) Dual Team Sectional

Chicago (Bowen) Individual Sectional

Chicago (Bowen)

Chicago (Phoenix Military Academy)

Melrose Park (Walther Christian)

Wilmington

Class 2A Wrestling Sites

Evergreen Park Dual Team Sectional

Darien (Hinsdale South) Individual Sectional

Chicago (Kenwood)

Oak Forest

Oak Lawn (Richards)

Oak Park (Fenwick)

Bensenville (Fenton) Dual Team Sectional

Deerfield (H.S.) Individual Sectional

Elmwood Park

Grayslake (Central)

Niles (Notre Dame)

Woodstock (North)

Rochelle Dual Team Sectional

Rochelle Individual Sectional

Park Forest (Rich East)

Peoria (Richwoods)

Rock Island (H.S.)

Sycamore (H.S.)

Chatham (Glenwood) Dual Team Sectional

TBA Individual Sectional

Jacksonville (H.S.)

Course: Jacksonville Bowl

Mahomet (M.-Seymour)

Mascoutah

Mattoon

Class 3A Wrestling Sites

Northbrook (Glenbrook North) Dual Team Sectional

Barrington Individual Sectional

Fox Lake (Grant)

Huntley

Lincolnshire (Stevenson)

Mt. Prospect (Prospect)

Orland Park (Sandburg) Dual Team Sectional

Hinsdale (Central) Individual Sectional

Aurora (Marmion Academy)

Burbank (Reavis)

LaGrange (Lyons)

Palos Hills (Stagg)

TBA Dual Team Sectional

Quincy (Sr.) Individual Sectional

Granite City

Lockport (Twp.)

Moline (H.S.)

Course: Wharton Field House

Plainfield (North)

South Elgin Dual Team Sectional

Hoffman Estates (Conant) Individual Sectional

DeKalb

Roselle (Lake Park)

Skokie (Niles West)

Villa Park (Willowbrook)