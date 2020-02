The Illinois Matmen High School POWER Rankings presented by GO EARN IT Wrestling Apparel represent the best-of-the-best in Illinois, ranking the top 6 teams and individuals across all 3 classes.

Send any information that may influence these rankings to rankings@illinoismatmen.com

Team Rankings

RANK TEAM CLASS 1 Montini 3A 2 Mt Carmel 3A 3 Dekalb 3A 4 Lockport 3A 5 Sandburg 3A 6 Glenbard North 3A

106 Pounds

106 NAME YR SCHOOL CLASS 1 Kannon Webster Fr Washington 2A 2 Will Baysinger Fr Prospect 3A 3 Charlie Farmer Jr Moline 3A 4 Ben Aranda Jr DeKalb 3A 5 Sammy Hayes So Sandburg 3A 6 Carson Nashida So Bloomington 2A

113 Pounds

113 NAME YR SCHOOL CLASS 1 Diego Sotelo Jr Marmion 3A 2 Sergio Lemley Fr Mt Carmel 3A 3 Nick Gonzalez So Montini 3A 4 Chad Bellis Jr Bloomington 2A 5 Kaleb Thompson Sr Lockport 3A 6 Jacob Macatangay So Plainfield North 3A

120 Pounds

120 NAME YR SCHOOL CLASS 1 Colton Drousias Sr Mt Carmel 3A 2 Nain Vasquez Jr Montini 3A 3 Josh Koderhandt Jr Belleville West 3A 4 Nasir Bailey Fr TF North 2A 5 Anthony Schickel Sr Oak Forest 2A 6 Danny Curran So Dekalb 3A

126 Pounds

126 NAME YR SCHOOL CLASS 1 Jacob Rundell Sr OPRF 3A 2 Dylan Ragusin Sr Montini 3A 3 Mike Kaminski Sr Lockport 3A 4 Sam Spencer Sr Huntley 3A 5 Joey Cape Jr Washington 2A 6 Tristan Daugherty Sr Peoria ND 1A

132 Pounds

132 NAME YR SCHOOL CLASS 1 Ethen Doty Jr West Carroll 1A 2 Cameron Johnson Sr Aurora Christian 2A 3 Noah Mis Jr Mt Carmel 3A 4 Ethan Stiles Fr Montini 3A 5 Nico Bolivar Sr OPRF 3A 6 Jack Milos Jr Prospect 3A

138 Pounds

138 NAME YR SCHOOL CLASS 1 Joel Vandervere Jr Warren 3A 2 Danny Pucino Sr Libertyville 3A 3 Jake Harrier Sr Jacobs 3A 4 Noah Villareal Sr Aurora Christian 2A 5 Fabian Lopez Sr Dekalb 3A 6 Dallas Krueger Sr Rockridge 1A

145 Pounds

145 NAME YR SCHOOL CLASS 1 Fidel Mayora Sr Montini 3A 2 Connor Gaynor Jr Mt Carmel 3A 3 Josh Ogunsanya Sr OPRF 3A 4 Kyle Schickel Sr Lemont 2A 5 Michael Caliendo Jr Batavia 3A 6 Sincere Bailey Jr TF North 2A

152 Pounds

152 NAME YR SCHOOL CLASS 1 Dean Hamiti Jr Joliet Catholic 2A 2 Joe Roberts Sr Montini 3A 3 E'lan Heard Sr Libertyville 3A 4 Damien Lopez So Dekalb 3A 5 Grant LaDuke Sr Lemont 2A 6 Joe Chapman Sr OPRF 3A

160 Pounds

160 NAME YR SCHOOL CLASS 1 Luke Odom Sr Edwardsville 3A 2 Bilal Bailey Sr TF North 2A 3 Robert Major Jr DG South 3A 4 Brayden Thompson So Montini 3A 5 Bradley Gillum So DeKalb 3A 6 Zeke Waltz Sr Jerseyville 2A

170 Pounds

170 NAME YR SCHOOL CLASS 1 Dylan Connell Jr Marian Central 2A 2 David Ferrante Sr Huntley 3A 3 Andrew Wenzel Jr Dakota 1A 4 Logan Deacetis Jr Prairie Central 1A 5 Luke Rasmussen Sr Barrington 3A 6 Luke Daly Jr Carbondale 2A

182 Pounds

182 NAME YR SCHOOL CLASS 1 Trevor Swier Sr Montini 3A 2 Adrien Cramer Jr Grayslake Central 2A 3 Micah Downs Sr Tolono Unity 1A 4 Danny Lingen Sr OPRF 3A 5 Arnold Edwards Sr Cahokia 2A 6 Joey Mrazek Sr Lake Zurich 3A

195 Pounds

195 NAME YR SCHOOL CLASS 1 Nick Stemmet Sr Yorkville 3A 2 Brandon Hoselton Jr Prairie Central 1A 3 Daniel Jezik Sr Coal City 1A 4 Daemyen Middlebrooks Sr OPRF 3A 5 Cody Goodman Sr Deerfield 2A 6 Mitch Hutmacher Sr Glenwood 2A

220 Pounds

220 NAME YR SCHOOL CLASS 1 Apollo Gothard Jr Lemont 2A 2 Connor Miller Jr Glenwood 2A 3 Ben Stemmet Sr Yorkville 3A 4 Bryan Caves Jr Riverdale 1A 5 Ryan Golnick Jr Jacobs 3A 6 Gio Jackson Sr Buffalo Grove 3A

285 Pounds