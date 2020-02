Good luck to all wrestlers competing this weekend! GO EARN IT!

106

1. Kannon Webster (Washington – Fr – 42-0)

2. Carson Nashida (Bloomington – So – 42-5)

3. Trevor Reed (TF North – So – 30-3)

4. Kai Neumark (Deerfield – So – 39-2)

5. Gylon Sims (JCA – Fr – 38-6)

6. Brady Foster (Mattoon – So – 31-2)

WATCH FOR: Caleb Nobling (Antioch – Fr – 38-4), Tyler Calam (Freeport – So – 30-5)

BEST FIRST ROUND MATCHES: Nobling vs Kidd, Reed vs Dial

113

1. Chad Bellis (Bloomington – Jr – 48-3)

2. Christian Olsen (CL South – Jr – 27-3)

3. Markel Baker (Freeport – So – 30-2)

4. Caden Muselman (Oak Forest – Fr – 38-3)

5. Sean Conway (St Patricks – So – 31-6)

6. Cory Hoyle (Morton – So – 37-6)

WATCH FOR: Anthony Montez (Geneseo – So – 32-6), Shay Korhorn (JCA – So – 37-10)

BEST FIRST ROUND MATCHES: Korhorn vs Olsen, Conway vs Montez, Moore vs Muselman

120

1. Nasir Bailey (TF North – Fr – 37-2)

2. Anthony Schickel (Oak Forest – Sr – 30-4)

3. Joel Mylin (Aurora Ch – Jr – 40-6)

4. Abe Hinrichson (Washington – Jr – 34-8)

5. Elon Rodriguez (Marian – Jr – 39-2)

6. Carter Hall (Champaign – So – 32-1)

WATCH FOR: Mason Alessio (JCA – Fr – 28-13), Alex Barbarise (Antioch – Sr – 40-2)

BEST FIRST ROUND MATCH: Hinrichson vs Schickel

126

1. Joey Cape (Washington – Jr –

2. Garrett Chrisman (Glenwood – Jr – 34-4)

3. Drew Nash (Lemont – Sr – 14-0)

4. Scotty Burke (Marian – Jr – 35-7)

5. Gaige Owens (Marion – Sr – 45-4)

6. Luke Henkhaus (Geneseo – Sr – 36-7)

WATCH FOR: Trey Pearcy (Charleston – Sr – 38-4), Kenyon Boyce (TF North – So – 29-11)

BEST FIRST ROUND MATCHES: Owens vs Boyce, Menzies vs Sines

132

1. Brody Norman (Washington – Sr – 35-2)

2. Caleb Tyus (Civic Mem – Jr – 39-0)

3. Daniel Valeria (Marian – Sr – 41-0)

4. Victor Guzman (Rock Island – Sr – 29-7)

5. Luke Fleming (Ottawa – Sr – 34-2)

6. Danny McPherson (Antioch – Sr – 34-6)

WATCH FOR: Ray Hernandez (Lemont – Jr – 31-7), Charlie Gruen (Cary Grove – Sr – 36-9)

BEST FIRST ROUND MATCHES: McPherson vs Guzman, Fleming vs Gruen

138

1. Noah Villareal (Aurora Ch – Sr – 37-4)

2. Ryan Gardner (Bloomington – Sr – 49-5)

3. Zeke Hulet (Washington – Sr – 34-10)

4. Caine Tyus (Civic Mem – Jr – 38-3)

5. Bryce Shelton (Marian – Jr – 38-2)

6. Kylan Montgomery (Mascoutah – Jr – 39-5)

WATCH FOR: Jack Finnegan (JCA – Jr – 35-13), Elijah Reyes (Antioch – Sr – 27-4)

BEST FIRST ROUND MATCHES: Montgomery vs Vela, Reyes vs Tyus

145

1. Kyle Schickel (Lemont – Sr – 35-3)

2. Sincere Bailey (TF North – Jr – 33-6)

3. Peyton Timmons (CL South – Sr – 34-4)

4. Austin O’Donaghue (Lincoln – Jr – 43-5)

5. Billy Tucker (MacArthur – Sr – 25-3)

6. Sean Crump (Niles ND – Sr – 30-6)

WATCH FOR: Ashton Kellett (LaSalle Peru – Sr – 31-4), Cole Watkins (Washington – Sr – 36-10)

BEST FIRST ROUND MATCH: Crump vs Kellett

152

1. Dean Hamiti (JCA – Jr – 41-0)

2. Grant LaDuke (Lemont – Sr – 35-1)

3. Garrett Bakarich (Triad – Sr – 39-1)

4. Rocco Palumbo (Richards – Sr – 25-5)

5. Aron Taylor (Carbondale – Sr – 38-3)

6. Donnie Hidden (Washington – So – 26-7)

WATCH FOR: Shane Moran (CL South – So – 24-3), Tom Bennett (Brother Rice – So – 31-11)

BEST FIRST ROUND MATCHES: Nobling vs Hidden, Overton vs LaDuke

160

1. Bilal Bailey (TF North – Sr – 37-2)

2. Zeke Waltz (Jerseyville – Sr – 40-0)

3. Caden Ernd (CL Central – Jr – 35-4)

4. Terrance Snapp (JCA – Jr – 35-11)

5. Matt Zuber (Fenwick – Sr – 17-5)

6. Jake Sollberger (Washington – Jr – 33-11)

WATCH FOR: Brayden Smith (Metamora – Sr – 36-4), Kyle Zator (Lemont – Sr – 36-6)

BEST FIRST ROUND MATCHES: Smith vs Zuber, Sollberger vs Zator

170

1. Dylan Connell (Marian – Jr – 40-0)

2. Keondre Jackson (Freeport – Sr – 22-3)

3. Caleb Grau (Mascoutah – Sr – 38-4)

4. Luke Daly (Carbondale – Jr – 40-2)

5. Alex Tagler (Lemont – So – 15-0)

6. Joey Jens (Grayslake Central – Jr – 37-6)

WATCH FOR: Zak Kozumplik (Sycamore – Sr – 40-5), Kurtis Smith (Lakes – Sr – 38-8)

BEST FIRST ROUND MATCHES: Waggoner vs Tagler, Love vs Kozumplik

182

1. Adrien Cramer (Grayslake Central – Jr – 35-1)

2. Arnold Edwards (Cahokia – Sr – 40-3)

3. Matthew Chavers (Freeport – Sr – 32-3)

4. Niko Lopez (Marian – Jr – 36-4)

5. Raymond Arebalo (Crete – Jr – 30-0)

6. Mikhel Teverbaugh (DeLaSalle – Sr – 27-3)

WATCH FOR: Basilo Betancourt (Bremen – Jr – 33-4), Alex Knauf (Aurora Christian – Sr – 34-10)

BEST FIRST ROUND MATCHES: Rands vs Betancourt, Chavers vs Flute

195

1. Cody Goodman (Deerfield – Sr – 50-1)

2. Robby Bates (Morris – Sr – 34-1)

3. Mitch Hutmacher (Glendwood – Sr – 35-1)

4. Donte Reed (TF North – Sr – 24-6)

5. Niall Schoenfelder (Antioch – Sr – 39-3)

6. Jordan Sommers (Waterloo – Sr – 28-4)

WATCH FOR: Jack Weltha (Bloomington – So – 45-8), Kyle Koelblinger (Prairie Ridge – Sr – 29-4)

BEST FIRST ROUND MATCHES: Koelblinger vs Reed, Childs vs Schoenfelder

220

1. Apollo Gothard (Lemont – Jr – 41-0)

2. Conner Miller (Glenwood – Jr – 38-0)

3. Josh Crandall (Prairie Ridge – Sr – 21-2)

4. Jon Brown (Bloomington – Sr – 27-3)

5. Leno Campbell (Tinley Park – So – 32-7)

6. Jason Farnham (Sterling – So – 28-4)

WATCH FOR: Joe Swanson (Cary Grove – Jr – 30-11), Daniel Renshaw (Mahomet – Jr – 35-12)

BEST FIRST ROUND MATCHES: Farnham vs North, Niell vs Renshaw

285

1. Julian Ramirez (Oak Forest – Sr – 39-1)

2. Payton Piraino (LaSalle Peru – Sr – 34-3)

3. Seth Buchanan (Mahomet – Sr – 38-5)

4. Jimmy Liston (Fenwick – So – 20-8)

5. Sean Burns (St Laurence – Sr – 26-5)

6. Caleb Collins (East Peoria – Sr – 32-5)

WATCH FOR: Dylan Cooper (Washington – Sr – 31-15), Isaiah Batteast (Freeport – Sr – 9-3)

BEST FIRST ROUND MATCHES: Buchanan vs Batteast, Burns vs Wilcoxen