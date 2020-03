Date: Saturday, February 29

Location: Bloomington (Grossinger Motors Arena)

Class 1A State Match-Ups:

Match 1 at 9:00 am: Fairbury (Prairie Central) 28, Auburn 49

Match 2 at 9:00 am: Harvard 18, Coal City 57

Match 3 at 11:00 am: LaGrange Park (Nazareth Academy) 29, Tolono (Unity) 53

Match 4 at 11:00 am: Dakota 54, Tremont 13

Match 5 at 2:00 pm: Auburn 32, Coal City 39

Match 6 at 2:00 pm: Tolono (Unity) 27, Dakota 35

Match 7 at 6:00 pm: Auburn vs. Tolono (Unity)

Match 8 at 6:00 pm: Coal City vs. Dakota

Class 2A State Match-Ups:

Match 1 at 9:00 am: Lemont 58, Mattoon 7

Match 2 at 9:00 am: Aurora (A. Christian) 32, Woodstock (Marian) 25

Match 3 at 11:00 am: Washington 65, Riverside (R.-Brookfield) 3

Match 4 at 11:00 am: Antioch 41, Mahomet (M.-Seymour) 26

Match 5 at 2:00 pm: Lemont 46, Aurora (A. Christian) 19

Match 6 at 2:00 pm: Washington 35, Antioch 28

Match 7 at 6:00 pm: Aurora (A. Christian) vs. Antioch

Match 8 at 6:00 pm: Lemont vs. Washington

Class 3A State Match-Ups:

Match 1 at 9:00 am: Barrington 34, Huntley 28

Match 2 at 9:00 am: Lombard (Montini) 59, Lockport (Twp.) 9

Match 3 at 11:00 am: DeKalb 30, Orland Park (Sandburg) 35

Match 4 at 11:00 am: Chicago (Mt. Carmel) 55, Minooka 3

Match 5 at 2:00 pm: Barrington 4, Lombard (Montini) 70

Match 6 at 2:00 pm: Orland Park (Sandburg) 10, Chicago (Mt. Carmel) 57

Match 7 at 6:00 pm: Barrington vs. Orland Park (Sandburg)

Match 8 at 6:00 pm: Lombard (Montini) vs. Chicago (Mt. Carmel)