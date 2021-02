Team Illinois vs Team California Match Order

The match order has been released for the Team Illinois vs Team California on February 19, 2021, at 6:00 pm.

82 – Al Woo vs Aiden McClure

65 – Thiago Silva vs. Anthony Hayes

65 – Thales Silva vs. Erik Klichurov

100 – Deven Casey vs. Nikade Zinkin

Undercard Main Event

127 Netavia Wickson vs. Lexi Janiak

Main Card

106 – Ty Edwards vs. Brock Mantanona

152 – Braden Stauffenberg vs. Taythan Silva

132 – Nain Vasquez vs. Sean Solis

138 – Danny Curran vs. Hayden Zinkin

145 – Tommy Curran vs. Zach Parker

285 – Ryan Boersma vs. TJ Takafua

113 – Nick Gonzalez vs. Andrew Barbosa

170 – Brad Gillum vs. Ceasar Garza

160 – Mike Caliendo vs. TJ McDonnell

Main Event

112 – Mia Palumbo vs. Cadence Diduch

Feature Bouts

120 – Charlie Farmer vs. Joey Cruz

182 – DJ Parker vs. Adrien Cramer

126 – Josh Koderhandt vs. Beau Mantanona